Pub irlandês promove tributo à banda U2

Os fãs da banda U2 não podem ficar de fora dessa. Nesta quinta-feira (21), o Donovan's Irish Pub, localizado no bairro de Casa Forte, Zona Norte do Recife, será palco para tributo a uma das melhores banda irlandesa. Músicas como "Beautiful Day", "Sunday Bloody Sunday" e "Walk On" ganharão uma versão especial na voz do grupo The Hoc's, que há um bom tempo é cover dos irlandeses. O show começa às 21h e o couvert custa R$ 10.O grupo formado por Breno Hoc, Felipe Augusto, Regis e Daniel Gallo estão preparando uma super apresentação. O público que for ao local vai encontrar clássicos e sucessos que marcaram história nesses 40 anos da banda irlandesa. O clima irlandês estará presente por todos os lados, da decoração do pub, que é Irlandês, às comidas e bebidas do país.São quatro ambientes despojado e decorado com mesa de sinuca, dardos magnéticos, shows ao vivo, balcão de bar, área externa e acessibilidade com banheiros adaptados. No cardápio, petiscos já tradicionais da casa, chopp Guinness, cervejas especiais, drinks irlandeses Jameson Irish Whiskey e Heineken. Mais informações pelo telefone 3071-8342.