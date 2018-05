'Acontece no Museu' terá apresentações durante todo o ano

O projeto "Acontece no Museu" - com produção e idealização da Villa-Lobos Produções e André Trindade Produções, e com o apoio do Museu Correios - vai acontecer ao longo de todo 2018. O evento busca trazer à área central de Brasília novas opções para o entretenimento e capacitação em produção cultural por meio de ações diversificadas e a preços convidativos.



A programação do mês de maio começa no dia 5 (sábado) com a oficina Musicalizar Adultos. Idealizada pelo regente de coral, instrumentista e compositor Felipe Barão, a oficina busca desenvolver a sensibilidade do já apreciador de música à diferentes experiências.



Nos dias 11 e 12 (sexta e sábado), vai acontecer um pocket concerto com a Orquestra de Cavaquinhos de Brasília, seguido de bate-papo com os músicos e maestro. A realização do evento visa angariar fundos para que a Orquestra possa cumprir sua agenda de shows no exterior.



Entre os dias 15 a 18 (de terça a sexta), experientes produtores culturais da cidade compartilham seus conhecimentos em aulas com conteúdo programático pensado para a formação de novos empreendedores criativos nos campos da Cultura. Denominado de Curso de Projetos Culturais na Prática, serão abordados os temas Elaboração de Projetos, Prestação de Contas, Legislação, Gestão de Pessoal e Acessibilidade.





ACONTECE NO MUSEU

Museu Correios em Brasília

Informações: acontecenomuseu@gmail.com

Telefone: (61) 9.8223.3452 (WhatsApp)