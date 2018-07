Projeto Sesc Seresta leva atrações musicais ao Pontão

SESC SERESTA 2018

Pontão - Lago Sul

Todos os sábados de julho, agosto até o primeiro sábado de setembro, às 19h30

Entrada franca







O projeto "Sesc Seresta" deste sábado, 28 de julho, será realizado no Pontão do Lago Sul. A partir das 19h30, as cantoras Teresa Lopes e Cris Pereira se apresentam no coreto situado ao ar livre do complexo de gastronomia e entretenimento. A 6ª edição do evento ocorre até o dia 1º de setembro, com show de encerramento do cantor Agnaldo Timóteo.Dona de uma voz temperada de suavidade, Cris Pereira tem seu repertório com raízes fincadas no samba, mas passeia com propriedade por diversas sonoridades da nossa música popular brasileira. Em sua caminhada se destacam os projetos "Canto Negro", "Canções para Carolina" e "Festa de Rua: uma homenagem a Dorival Caymmi".O objetivo do Sesc Seresta é promover e expandir a música popular brasileira, em seus ritmos para diversificados públicos. Durante todo o evento, serão recordadas composições de artistas já consagrados, com um repertório que contempla gêneros e estilos musicais diferenciados a cada edição.