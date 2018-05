Projeto Quartas da Dança inicia temporada 2018

O projeto Quartas da Dança, que faculta a pauta do Teatro Barreto Júnior, na zona sul do Recife, para espetáculos de dança com condições facilitadas, inicia a programação de 2018 nesta quarta-feira (16). Tudo em um Corpo por Liberdade, do Grupo InterCruzados, é o primeiro espetáculo a se apresentar. E segue em temporada nos próximos dias 23 e 30 de maio. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) e serão vendidos na bilheteria do teatro.





O objetivo do Quartas da Dança é assegurar palco e formar público para a dança na cidade, disponibilizando o Teatro Barreto Júnior com condições facilitadas para grupos, companhias e artistas independentes. Os grupos terão direito à bilheteria das apresentações, pagando apenas 10% da arrecadação pela ocupação do teatro. O projeto é realizado pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife.

Inspirado no poema Navio Negreiro, de Castro Alves, o espetáculo investiga caminhos percorridos por um corpo na luta por sua liberdade e que cargas históricas e culturais são intrínsecas à experiência. A direção e trilha são de Carla Santana. Lin Caitano assina figurinos, maquiagens e coreografias. A luz é de João Victor e a fotografia, de DH Ferreira.Até o mês de novembro, o Teatro Barreto Júnior recebe outros nove grupos, também selecionados num chamamento realizado no mês de abril: Projeto Dança Pulsante; Grupo Essências Flamenca; Cia de Frevo do Recife; Grupo Artístico Jovens Encenam (AJÊ); Outros Ares Cia de Dança; Grupo Destramelar; Cia Mestiça de Cris Galdino;Cia de Dança Ferreiras; e Cia Sopro de Zéfiro e Ária Social.