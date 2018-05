Projeto no CCBB valoriza o feminino

Com quatro discos gravados, a paulistana Tiê segue carreira sólida. Assad, vinda de família musical, faz turnês internacionais e se dedica à experimentação de sons com o violão e a voz.



O Projeto

Idealizado por Débora Ribeiro de Lima ao lado de Dani Godoy, o projeto "Feminino", estreou no CCBB Rio em março, com duas sessões lotadas. Lá. houve os encontros de Elza Soares com Pitty e de Xênia França com As Bahias. O evento seguirá ainda para São Paulo e Belo Horizonte, após sua temporada em Brasília.



"Nosso desejo é que o público vivencie a força e expressão do feminino com artistas que as carregam em seus universos e, consequentemente, na obra que produzem", diz Débora Ribeiro de Lima, idealizadora do projeto ao lado de Dani Godoy, do Ninas.



"A proposta é produzir um antídoto de resiliência diante do momento mundial de tensão, carregado de insegurança e medo, suscitando no público uma consciência potente, mas amorosa e pacífica", completa Lima. Além de Elza Soares, Pitty, Iza, Filipe Catto, Maria Gadú e Juçara Marçal participam em outros estados brasileiros.



FEMININO

De hoje até domingo, às 20h

CCBB. R$ 10 (meia), no local. C.I:Livre

Em tempos de discussão da presença feminina na sociedade, o projeto "Feminino" chega à capital para ocupar CCBB. A este tema, vão se somar a expressão de artistas consagradas em diferentes palcos do Brasil.Para a edição de Brasília, às artistas Xênia França, o grupo As Bahias, Anelis Assumpção, Tulipa Ruiz, Alice Caymmi, Jaloo, Badi Assad e Tiê irão compor a programação do evento.Ao longo de três dias, as artistas irão se revezar para agraciar o público com suas canções. Abrindo o circuito, o projeto conta com a voz profunda de Xênia, representante do feminismo negro e também vocalista do grupo "Aláfia". Ela apresenta seu segundo disco, embalado nos tambores e vocais em harmonia.A apresentação da artista dialoga com o duo paulista de vocalistas transgênero "As Bahias", Assucena Assucena e Raquel Virgínia. Ambas à frente de um projeto que reúne pop e dança.Para encerrar, a violonista e cantora Badi Assad irá se apresentar com a cantora e compositora Tiê. A delicadeza da performance das duas se combina e pretende se multiplicar aos olhos do público.