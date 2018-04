Projeto leva música domingo ao parque

Evento ocorre neste domingo, no Estacionamento 4

A primeira edição do ano do projeto Música na Àrvore ocorre neste final de semana no Parque da Cidade. Haverá música ao vivo, feira de troca de livros, praça de food trucks, coleta seletiva de lixo e doação de alimentos.



"Buscamos aproveitar o que Brasília tem de melhor, seus espaços públicos e o hábito do brasiliense de usufruir do verde da nossa cidade", afirma André Trindade, organizador do projeto.



O cantor Geraldo Carvalho se apresentará acompanhado por Sidney Sheikor, no baixo, e Olivan Ribeiro, na bateria. No repertório, releituras de clássicos da MPB, canções de sua autoria algumas trilhas do próximo CD. Em todas as edições deste ano, Geraldo vai convidar uma banda para tocar.



MÚSICA NA ÁRVORE

Domingo (22)

Estacionamento 4 do Parque da Cidade

A partir das 11h30. Entrada franca.