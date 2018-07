Projeto leva literatura a creches e hospitais

Mediadoras experientes irão percorrer o DF para encontrar bebês, jovens e idosos

O projeto "Uniduniler Todas as Letras" percorre a partir do dia 02 de agosto creches, hospitais, escolas, asilos, casa abrigo e acampamento rural. Experientes mediadoras de leitura vão ao encontro de bebês, jovens e idosos para mostrar os encantos da leitura.



Entre os destaques da programação estão as leituras sensoriais para bebês, com idade de 0 a 3 anos, que ocorre nos dias 2, 16, 24 e 25 de agosto. Os primeiros encontros, no dia 2, serão no Auditório do Museu da República, nos horários das 14h, para bebês de 0 a 1 ano, às 15h, para bebês de 1 a 2 anos, e às 16h, para os pequenos de 2 a 3 anos



No dia 16 de agosto, quinta-feira, no Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais - CEEDV, da SGAS 612 Sul, a escritora e mediadora de leituras Alessandra Roscoe tem encontros com bebês cegos, que são atendidos pela instituição. Alessandra é autora de vários livros infantis, já tendo sido indicada ao Prêmio Jabuti com uma de suas publicações.



Já a tarde do dia 24, sexta-feira, das 15h às 17h, é reservada a leituras partilhadas entre avós e seus netos. Neste encontro de gerações, memórias e afetos são os enredos das histórias trazidas pelos próprios autores Alessandra Roscoe, Alexandre Rampazo e Penélope Martins. Chamada de "Caixinha de Guardar Tempo", essa tarde especial acontece na Obra Social Santa Isabel, em Brazlândia.



Por fim, "Brincar de Ler" foi o nome escolhido para a manhã de leitura com crianças portadoras de necessidades especiais. As atividades têm início às 10h30 e seguem até às 12h30.



UNIDUNILER TODAS AS LETRAS

de 02 a 26/08

Programação: unidunilertodasasletras.wordpress.com