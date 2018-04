Projeto em 4D invade as salas do Espaço Lúcio Costa

ESCALA

Até 6 de maio

Das 9h às 18h

Espaço Lúcio Costa (Esplanada). Gratuito

O projeto "Escala Brasília, Maquete 4D" já está aberto para visitação. A mostra consiste em uma projeção mapeada sobre a maquete do Plano Piloto, que trará em seis categorias informações sobre Brasília.O objetivo da "Maquete 4D" é acrescentar uma nova camada de informação ao espaço localizado na Praça dos Três Poderes, onde se busca criar uma atividade interativa com os visitantes e, assim, difundir conhecimentos importantes sobre a capital federal."A ideia do projeto nasceu com a comemoração do tombamento de Brasília. Pensando em patrimônio histórico, quis fazer algo que se alinhasse a este tema. Pensamos então em ocupar a maquete do projeto de Brasília, que tem visibilidade, porém estava esquecido", explica Felipe Britto, idealizador da Maquete.O projeto conta ainda com a direção de arte da arquiteta e artista Grabriela Bilá.