Projeto de dança abre inscrições para professores

Estudantes e professores da rede pública do Distrito Federal terão até junho a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a criatividade e a percepção corporal a partir da dança. Os cursos, gratuitos, serão ministrados dentro do projeto Despertar da Dança, que conta com fomento do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) da Secretaria de Cultura do DF.

Ao longo dos meses de maio e junho, as aulas serão levadas para 20 turmas da rede pública. A expectativa é de que cerca de 1800 alunos sejam beneficiados com a iniciativa. Três escolas receberão as oficinas: Centro de ensino Médio Samambaia, Centro Educacional 02 do Guará e o Centro de Ensino Médio do Núcleo Bandeirante.

Para os educadores, as oficinas de capacitação irão ocorrer nos dias 26 e 27 de maio, no Auditório 2 do Museu da República, e nos dias 03 e 10 de junho (aos domingos), na sala 05 no Centro de Dança de Brasília.