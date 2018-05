Projeto Cantoria recebe Xangai e Maciel Melo

O pernambucano Maciel Melo encontra o baiano Xangai em duas noites dentro do Projeto Cantoria, no Manhattan Café Theatro, zona sul do Recife, quinta-feira (17) e sexta-feira (18), a partir das 21h. A casa abre no primeiro dia das apresentações com os cantores Kátia Guedes e Charles Matoso, trazendo o melhor da Música Popular Brasileira (MPB) e do Bolero. Já na segunda noite, a abertura será com os tradicionais Garçons Cantores.









Juntos, os dois Poetas e Cantadores avultam as canções nordestinas, de raiz popular, tais como xote, baiões, forros, cocos, repentes, canções românticas, óperas e árias sertanejas. Mantém uma personalidade cultural única, forte e bem decidida. O couvert artístico custa R$ 70 (quinta) e R$ 80 (sexta). Mais informações: 3325-3372 e www.manhattancafetheatro.com.br

Nascido no interior da Bahia, o Cantador Xangai é um dos mais consagrados intérpretes da música popular brasileira, tendo uma carreira consolidada ao longo de décadas de atuação musical no Brasil e no exterior. Ao longo de sua carreira, fez parcerias musicais antológicas com compositores como Geraldo Azevedo, Renato Teixeira, Elomar, Vital Farias e Juraildes da Cruz, entre outros.

Um caboclo sonhador. E´ assim que se define Maciel de Melo, natural de Iguaraci, município do Sertão pernambucano. A arte sempre esteve presente em sua vida, desde pequeno escutou os acordes da sanfona do seu pai nas festas da região. Com seu violão, um chapéu que lhe e´ característico, os versos de Maciel Melo, trazem a memória de um baú´ de lembranças que lhe dão "sustança" para compor e alimentar sua criatividade.Histórias carregadas de sotaques nordestinos, das quais não abre mão de contá-las e reconta-las, em prosa e verso. Com sua facilidade em tecer poesias impregnadas de lirismo, sua presença nos palcos e´ um espetáculo completo de brasilidade, de nordestinidade e de culto a` beleza da música e da poesia.