Projeto busca conexão entre músicos de Rio e São Paulo

Parceiros e amigos de longa data, George Israel, Guto Goffi e Arnaldo Brandão, que ficaram conhecidos como integrantes de, respectivamente, Kid Abelha, Barão Vermelho e Hanoi Hanoi, resolveram se juntar para um projeto denominado Rock Connection Rio Sampa, que mostram em show nesta quinta, em São Paulo. A apresentação acontece no Bourbon Street, em Moema. O trio recebe como convidados o cantor Kiko Zambianchi e o guitarrista Luiz Carlini.



Para mesclar o rock carioca com o paulista, o trio montou repertório que tem clássicos do pop rock nacional como "O Tempo Não Para", "A Noite do Prazer", "Puro Êxtase", "Eu Tive um Sonho", "O Tempo Não Para", "Primeiros Erros" e "Rolam as Pedras".





BOURBON STREET

Tel.: (11) 5095-6100

Quinta-feira (7), 22h

R$ 75