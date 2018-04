Programa fomenta implementação do frevo no conteúdo escolar

Após o Carnaval, o frevo continua rendendo o ano inteiro como motivo de aprendizagem. É o que propõe o programa pedagógico "Passo-a-Paço: Educar através do frevo", organizado pelo Paço do Frevo em parceria com a Secretaria de Educação do Estado. O programa tem como objetivo utilizar os processos educativos como um dos mecanismos possíveis para divulgar e fomentar a produção em torno dos ciclos festivos da cultura pernambucana nas salas de aula.





Além do carnavalesco, também serão abordados o ciclo junino, iniciado a partir de 19 de março trazendo consigo expressões que evocam a relação do homem com a terra, e o natalino, que evoca o nascimento, e é vivenciado por pessoas de diferentes crenças. Mais informações pelo 99218-3520.

Além dos profissionais da educação, o programa visa atender ainda estudantes de pedagogia, museologia e de quaisquer licenciaturas, da rede pública e privada, desde que tenham interesse na temática. As palestras do projeto serão ministradas nos dias 5 e 26 de abril e no dia 23 de maio, das 14h às 17h. Há 50 vagas disponíveis, que podem ser preenchidas por meio de inscrições gratuitas pelo site do museu , com entrega de certificado ao final de cada reunião.Em sua segunda edição, o tema do ano é "Plantando ciclos - Os ciclos festivos e a diversidade cultural em Pernambuco", com a proposta de trazer abordagens culturais dentro da perspectiva do Estado. O ciclo carnavalesco agrega as mais populares expressões culturais de Pernambuco; No Recife, são cerca de 244 manifestações culturais, distribuídas em 11 modalidades.