Primeira festa Sem Loção do ano agita a zona sul do Recife

Neste sábado (14), será dia da turma descolada do Recife bater cartão na festa Sem Loção. A balada acontece a partir das 23h, com os residentes Lala K, Original DJ Copy e Rebel K, no comando do som. O agito ocorre no Biruta Bar, na zona sul da cidade. A vista para o mar do Pina, também é uma atração a parte.





Os ingressos do evento deste sábado estão no segundo lote ao preço de R$ 40, disponíveis no site da Sympla. Mais informações pelo telefone 99913-4902.

Como de costume, a combinação explosiva de muito pop, trap, anos 1980 e 1990, mashups, rock, disco, pós-punk e uma pitada de música brasileira e eletrônica prometem deixar a pista quente até a manhã do domingo.A festa Sem Loção acontece desde 2008, no Recife e já passou por diversas cidades do Brasil entre elas, São Paulo e Rio de Janeiro. Em outubro, a festa completa dez anos, para comemorar, os residentes irão preparar uma série de surpresas para o público durante as edições da balada.