PRF realiza exposição '90 anos de Estrada' na Arena PE

Ação integra Domingo na Arena e reúne clubes de jipes, motocicletas e carros antigos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza, neste domingo (22), a exposição "90 anos de Estrada", na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife. A ação ocorre das 10h às 17h e integra o Domingo na Arena, que oferece diversas opções de lazer para as pessoas que frequentam o local.



Será uma oportunidade para que o púbico conheça de perto viaturas antigas e modernas, os vários modelos de motocicletas utilizados pelo órgão, equipamentos de fiscalização e de combate ao crime, exibição de vídeos e fotos históricas. Também será realizada uma apresentação com os cães farejadores da PRF e haverá palestras em um ônibus adaptado para a exibição de vídeos educativos.



O evento também contará com a exposição de clubes de jipes, motocicletas e carros antigos, que serão escoltados ao final do evento pelo Grupo de Motociclistas da PRF. No estádio haverá música e aula de zumba, além de ser possível alugar bicicletas e utilizar a área destinada à prática de esportes, como basquete, vôlei e futebol.