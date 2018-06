Previ realiza arraial beneficente

Durante a festa, casacos serão arrecadados para doação

O Clube dos Previdenciários realiza neste final de semana dois dias de Arraiá com comidas típicas, brincadeiras, prendas, música ao vivo e algumas surpresas para o público.



No sábado (2), as mulheres do grupo Chinelo de Couro tomarão conta do palco, com muito Forró "pé de serra". Já no dia 03, será a vez do projeto "Sr. Gonzales Serenata Orquestra" com edição de forró das antigas e da "Quadrilha Bagaço de Cana", da Ceilândia agitarem o evento.



Barracas com pipoca, canjica, churrasquinho, quentão, arroz carreteiro, pamonha, curau, galinhada, caldos e outras comidas tradicionais estarão no cardápio do evento. Nos dois dias de arraiá, o clube estará arrecadando agasalhos que serão entregues para entidades filantrópicas do DF e entorno.



ARRAIAL DO PREVI

Clube dos Previdenciários SEPS 712/912 Cj D Bl 1 – Asa Sul, Brasília – DF

Dias 02 e 03 de junho (Sábado e Domingo), a partir das 17h

Informações: (61) 38787103

Ingresso: R$ 5,00 (meia-entrada)