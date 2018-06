Pontão realiza a oitava edição de seu Festival de Inverno

Pelo segundo ano consecutivo o Ice Park, que abriga a maior pista de patinação ao ar livre do país, estará no Pontão. De 26 de junho a 5 de agosto, a turma mais divertida do inverno está de volta: Mina, Tarça e Gelaldo vão animar a programação que inclui show de Nando Reis no dia 14 de Julho. Acompanhado de sua banda "Os Infernais", o cantor se apresenta com a turnê "Jardim-Pomar", baseada em seu disco de inéditas lançando recentemente.



E mais uma vez o Pontão é cenário do Sesc Seresta, série de apresentações que acontecem todos os sábados, de 02 de junho a 1º de setembro, a partir das 19h, em um coreto ao ar livre e com entrada franca. A 6ª edição do projeto apresenta ritmos como seresta, MPB, forro, xote, música latina, italiana, francesa e uma homenagem ao cantor Frank Sinatra e com show de encerramento do canto Agnaldo Timóteo.



A interpretação das canções fica por conta de cantores locais, nacionais e contará com a participação de um artista de Portugal, Mário Moita canta Fados e Seresta de Coimbra no dia 07 de julho.



FESTIVAL DE INVERNO DO PONTÃO

SHIS QL 10, Lote 1/31 – Lago Sul

De 14 de junho a 15 de julho

Informações: 61 3364.0580





O Pontão do Lago Sul, em Brasília, realiza pelo oitavo ano consecutivo o "Festival de Inverno". Inspirados na Copa do Mundo 2018, o restaurantes criaram petiscos especiais. Além da parte gastronômica, haverá cultura e entretenimento para toda a família, com apresentações musicais e a maior pista de patinação no gelo ao ar livre do Brasil.Os seis restaurantes do complexo de gastronomia e entretenimento de Brasília criaram petiscos para celebrar, às margens do Lago Paranoá, os jogos da competição que serão transmitidos por todas as casas através de aparelhos de TV e telões.Cada petisco será acompanhado de dois chopes. Ao solicitar o combo (por R$ 53,90) e contribuindo com mais R$ 1 a ser doado à uma instituição filantrópica, ele vem acompanhado de uma caneca de chope de vidro personalizada de 380 ml.