Poesia Acústica e Oriente comandam festival Underground

A segunda edição do festival Underground promete reunir os apaixonados por hip hop, nesta sexta-feira (27), a partir das 22h, no Clube Português, centro do Recife. Entre as atrações mais esperadas, o grupo carioca Oriente, que volta à capital pernambucana com show inédito, da turnê do seu novo álbum, "Yin Yang", e o projeto Poesia Acústica, que vem pela primeira vez ao Recife e reúne os maiores MCs do Brasil.





Já o Poesia Acústica vem pela primeira vez ao Recife. O projeto foi idealizado pela Pineapple Supply em parceria com o Brainstorm Estúdio, em dezembro de 2016, e rapidamente atingiu números extremamente expressivos na plataforma, caindo no gosto de todo o público brasileiro de hip hop.



Com rimas envolventes, andamentos desplugados e a voz de um time de talentosos MCs, como Choice, Jean Tassy, Tiago Mac, Maria, Froid e Delacruz, vai trazer para Recife os hits que fazem o maior sucessos na Internet, como "Descompasso do Compasso", "Sobre Nós", "Capricorniana" e "Todo Mundo Odeia Acústico".



Com uma formação variável, que costuma garantir à plateia uma experiência única em cada um dos seus shows, o projeto desembarca na capital pernambucana cheio de convidados especiais e com várias outras surpresas programadas para aparecerem ao longo do seu repertório.



Os ingressos para segunda edição do Festival Underground custam R$ 80 (terceiro lote) e estão sendo vendidos nas lojas Chilli Beans, Vitabrasilnet, Ingresso Prime, Ticket Folia, Riachuelo, Recife Ingressos, Bilheteria Digital e online pelo site Sympla. A festa contará com serviço all included de bebidas.

Conhecido pela sua musicalidade aguçada e adorado pelo público nas redes sociais e plataformas digitais, somando mais de 340 milhões de execuções no seu canal no Youtube, a banda Oriente promete misturar novos hits como "Essa Eu Fiz Pra Você" e "Fugir com o Sol" com os grandes sucessos da carreira como "Vagabundo Também Ama", "Linda, Louca e Mimada", "Se Oriente", entre outros.