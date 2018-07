Planetário promove observação do céu no Forte de Copacabana

Nesta sexta-feira (27), o Planetário do Rio promove uma noite especial, em parceria com o Sesc no Forte de Copacabana, devido ao eclipse lunar. O público vai poder ver a Lua nascer avermelhada no horizonte e observar o eclipse, que deve ocorrer entre às 17h27 e 19h19.Na ocasião, a observação vai ter a supervisão dos astrônomos do Planetário e do Grupo de Astronomia Amadora "NGC51". Júpiter e Saturno, dois dos planetas gigantes do Sistema Solar, vão ser os principais alvos da observação.Além disso, outro destaque do céu, nesta sexta-feira, é a oposição de Marte, que brilha com grande intensidade. Para participar é preciso levar 1 kg de alimento não perecível. A realização do evento dependerá de boas condições climáticas. Em caso de tempo nublado ou chuvoso, a atividade será cancelada.