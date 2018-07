Planetário e Sesc promovem atividades infantis

Evento vai receber crianças entre 6 e 12 anos no Planetário

A Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro em parceria com o Sesc vai receber crianças entre 6 e 12 anos de idade para o projeto "Um Dia de Férias no Planetário", na unidade Gávea.

O projeto vai promover a cerca de 5 mil crianças, um dia de visitação nas dependências do Planetário. Os participantes vão poder assistir sessões de cúpula na Carl Sagan e na Galileu Galilei, visitar o Museu do Universo, participar de experimento de lançamento de foguete no anfiteatro, além de atividades promovidas pelo SESC.

Todas as atividades se repetirão ao longo dos dias do evento, não havendo programação distinta em nenhum dia específico. Serão servidos, ainda, lanches e almoço para as crianças.

Para participar do projeto, é preciso entregar, até o dia do evento, 1kg de alimento não-perecível. No dia da participação do inscrito, o responsável deve trazer um documento de identidade e seu crachá funcional ou contracheque. As pré-inscrições podem ser realizadas através do link www.planetariodorio.com.br/um-dia-de-férias-no-planetário.

Um dia de Férias no Planetário

De 23 a 27 de julho

Das 9h às 17h

Entrada gratuita, mediante entrega de 1kg de alimento não-perecível