Picnik de Brasília terá dois dias de shows

A festa contará ainda com espaço destinado a cervejas artesanais produzidas no DF e uma área do "Festival Brasil Sabor". Haverá oito estandes com vendas de pratos elaborados por chefs associados da Abrasel-DF, com preços promocionais de até R$ 20.



O evento é realizado com suporte da Lei de Incentivo à Cultura e da Secretaria de Cultura do GDF, com patrocínio Claro Brasil.



PICNIK FESTIVAL

Torre de TV

Sábado (23) e Domingo (24), das 13h30 às 23h45

Acesso gratuito

Classificação indicativa: Livre





O "Picnik Festival" celebra sua quarta edição em Brasília com um formato especial. Desta vez, serão dois dias de duração e diversas atrações musicais. Trazendo um olhar diferente sobre a capital do país, o evento une cultura alternativa e economia criativa. A ideia é apresentar ao público possibilidades de caminhos alternativo , que busquem cativar pela beleza, alegria e fartura.No palco principal, uma tenda de circo armada no gramado da Torre de TV, sobem artistas com trabalhos em evidência, como a cantora Tulipa Ruiz, o multi-instrumentista Curumin, Anelis Assumpção e o guitarrista André Sampaio.Músicos aclamados da cidade, como Garostas Suecas, Bike, Mescalines e Marrekesh, também se apresentam no festival. As novidade da cena alternativa são Papisa, Young Lights, Supervão e Rakta.