Em comemoração aos 45 anos do célebre disco "Dark Side of the Moon", do Pink Floyd, a Orquesta Petrobras Sinfônica vai apresentar um concerto com a íntegra do álbum, sob a regência do maestreo Isaac Karabtchevsky e arranjos inéditos de Ricardo Candido. As vendas para a apresentação, que acontece no dia 8 de novembro, no Vivo Rio, começam hoje, às 11h, no site www.eventim.com.br . Os ingressos custam entre R$ 45 e R$ 200.O concerto vai contar com mais de 50 músicos e faz parte da série "Álbuns", que já executou discos como "Thriller", de Michael Jackson, e "Ventura", do Los Hermanos. A iniciativa visa popularizar e renovar o público da música clássica."Dark Side of the Moon" foi lançado em 1973 e é o terceiro disco mais vendido da história, com 45 milhões de cópias. Com hits como "Time" e "Money", o álbum ocupa o segundo lugar na lista dos 200 álbuns definitivos do Rock and Roll Hall of Fame, perdendo apenas para o revolucionário "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", dos Beatles.