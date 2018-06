Pernambuco Falando Para o Mundo tem nova temporada

Depois da primeira e única apresentação com casa lotada em 2017, o espetáculo de dança Pernambuco Falando Para o Mundo já tem nova data marcada para apresentação no Recife. O grupo de jovens de Entra Apulso, que fazem parte do projeto Dança Pulsante, do Instituto Shopping Recife, volta ao Teatro Barreto Júnior, no Pina, zona sul da cidade, nesta quarta (13), a partir das 19h. A montagem conta um pouco sobre a criativa tradição de Pernambuco por meio das danças, dos gestos e dos ciclos festivos.



A apresentação é realizada pelos personagens Mateus e Catirina, que narram elementos do sagrado e profano de forma descontraída, enfatizando a riqueza cultural dos costumes nordestinos interpretados pela linguagem da dança teatro. Dividida em três momentos, a peça visita em cada um desses atos os recortes dos nossos costumes tradicionais, bem como os urbanos.



Os ingressos custam R$10 (valor único) e toda a renda arrecadada será doada à Creche Comunitária Nossa Senhora da Boa Viagem, localizada na comunidade de Entra Apulso. Mais informações pelo telefone 3464-6885.





O projeto Dança Pulsante integra o escopo de ações do Instituto Shopping Recife, no pilar de Cultura e Lazer. Há cinco anos vem trabalhando o resgate da cultura popular e da identidade do povo Pernambucano e Brasileiro, com ênfase nos aspectos da iniciação artística da dança, propondo a ampliação do universal cultural das crianças, adolescentes e jovens participantes.