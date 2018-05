Cantor mostra os temas de 'Deserto da Ilusão', disco de 2017

"Deserto da Ilusão", lançado em 2017, é o mote do espetáculo que Péricles apresenta nesta terça e quarta-feira (22 e 23), no Teatro Bradesco. O novo trabalho do cantor conta com 12 faixas inéditas e retrata um momento especial de sua carreira, de grande realização musical.



No disco, Péricles une seu romantismo às influências do rhythm and blues e soul, que somados à base primordial que é o samba, traduzem um álbum com melodias tocantes.