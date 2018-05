Pedro Mariano apresenta o show 'Piano e Voz'

Acompanhado pelo pianista Marcelo Elias, artista interpreta canções da música popular, no teatro RioMar

Pedro Mariano, um dos mais respeitados intérpretes da música brasileira, se une ao pianista Marcelo Elias para apresentar o show "Piano e Voz". No Recife, o espetáculo inédito será nesta sexta-feira (18), às 21h, no teatro RioMar, zona sul da cidade.



O repertório traz canções de consagrados compositores da música popular brasileira que marcaram a vida de Pedro. Entre elas, "Caminhos Cruzados" (Tom Jobim e Newton Mendonça), "Acaso" (Abel Silva e Ivan Lins), "Dupla Traição" (Djavan), "Sangrando" (Gonzaguinha), "Um Pouco Mais Perto" (Ana Carolina, Chiara Civello e Edu Krieger).



Apontado como uma das mais belas vozes masculinas do país, Pedro Mariano é filho de Elis Regina e Cesar Camargo Mariano, o que o deu a chance de acompanhar de perto os passos dos mais importantes músicos brasileiros.



Respeitado pela mídia, admirado por companheiros da cena musical e com uma legião de fãs, lançou nove álbuns, como "Voz no Ouvido" (2000), que faturou Disco de Ouro e foi indicado ao Grammy Latino 2001 como Melhor Disco Pop Contemporâneo Brasileiro. Na mesma categoria, o álbum "Pedro Mariano" (2007) também recebeu a indicação.



Suas produções, cuidadosíssimas do ponto de vista musical, investem sempre em uma sonoridade contemporânea, com formação instrumental. O resultado faz do seu trabalho uma peça atemporal, pop e clássica, sem nada sazonal ou segmentado. É música que dá conta de hoje e que pode ser ouvida para sempre.



Uma virada na carreira do artista aconteceu em 2009, quando lançou seu próprio selo, Nau, e, através dele, o CD "Incondicional". Em 2014, Pedro realizou um grande sonho: gravou CD e DVD do show "Pedro Mariano e Orquestra", que circulou pelo Brasil e contou com a participação de orquestras de cada cidade por onde passou.



Os ingressos para o show no Recife custam de R$ 30 a R$ 140, à venda na bilheteria do teatro RioMar (terça a sábado, das 12h às 21h, e domingos e feriados, das 14h às 20h) e no site www.uhuu.com.