Peça Vianinha chega aos palcos da Caixa Cultural

Espetáculo fica em cartaz até o início de maio

A peça "Vianinha Conta o Último Combate do Homem Comum" chega à Caixa Cultural Brasília neste domingo, com direção do cearense Aderbal Freire-Filho.



A peça data, originalmente, de 1970 e foi escrita pelo exímio dramaturgo Oduvaldo Vianna Filho, que ficou mais conhecido como Vianinha.



A peça narra o último combate do homem comum, um pouco de cada ser humano. Depois de uma vida inteira de trabalho, de um casamento de longa data e com cinco filhos criados.



VIANINHA

De 27/04 até 06/05, às 20h

Caixa Cultural(SBS).

Ingressos: R$ 10(meia), no local