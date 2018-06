Peça trata de dificuldades na terceira idade em tom de comédia

Espetáculo é inspirado na obra 'As namoradeiras', de Lauro Nascimento

A comédia "Velhas Namoradeiras", que estreiou no último sábado(2), cumpre curta temporada no Teatro Brasília Shopping. Inspirado na obra "As Namoradeiras", de Lauro Nascimento, e adaptado por Fátima Lacerda e Ruth Guimarães, com colaboração de Nádia João, o espetáculo aborda questões pertinentes ao processo de envelhecimento.



A peça conta a história de duas senhoras, 'fogosas e mexeriqueiras', que além de bisbilhotarem a vida alheia, travam uma hilária competição pela sedução de um forasteiro recém chegado à vizinhança.



No texto original, o principal argumento é a engraçada disputa das duas personagens por um homem completamente desconhecido. As mulheres, Reduzina e Gentileza, não medem esforços para ganhar o estranho. "Na nossa adaptação, consideramos não apenas as dificuldades da velhice, mas sobretudo o lado bom dessa fase da vida", revela Fátima Lacerda.



"Como é uma obra cômica, todo o tratamento de figurino, maquiagem e, sobretudo, atuação, trilham um caminho estético bastante farsesco", completa Ruth Guimarães, que aposta em boas gargalhadas para o público.



VELHAS NAMORADEIRAS

Teatro do Brasília Shopping

Até 10 de junho, sempre aos sábados e domingos, às 20h

Ingressos a partir de R$20, na bilheteria do teatro

Classificação indicativa: 16 anos

Mais informações: 61-999882243