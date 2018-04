Peça sobre a história da África chega às escolas

A carregar o vídeo ...

A caravana formada pelo "Circo Teatro Artetude" e o "Grupo Cultural e Social Grito da Liberdade" chegou a Brasília no dia 24 de abril e segue até o mês de maio. Eles trazem para as escolas públicas do Distrito Federal apresentações do espetáculo "Quilombo da liberdade, raízes".A montagem leva aos estudantes aspectos da história da África e do seu povo, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional. O intuito é que, a partir do espetáculo, os alunos reflitam sobre a condição do negro na colonização e atualmente."A gente acredita que as comunidades em que nos apresentaremos recebem pouca atenção de projetos culturais como o teatro. Nosso objetivo é fazer com que estes jovens se sintam representados", explica o diretor da peça, Ankomarcio Saúde.O espetáculo foi inspirado na história do capoeirista Roberto de Oliveira, 49, popularmente conhecido como "Mestre Cobra". Ele é líder do grupo de capoeira "Grito de Liberdade" nascido na Candangolândia.Cobra é filho de mãe solteira e pai não declarado, nas palavras dele, "um menino negro nascido na periferia, que sonhava em ser mestre de capoeira". Na peça ele é uma representação de várias histórias como a dele.até 28/05Escolas não escolhidas podem solicitar a apresentação no (61) 99962-0330.