Peça retrata os comportamentos contemporâneos

Mateus Solano e Miguel Thiré apresentam 'Selfie', comédia sobre a autoexposição e necessidade de estar online, no teatro Guararapes

Reflexões e indagações acerca dos valores sociais e morais contidos nos meios de comunicação; interferência avassaladora da tecnologia na comunicação; pessoas fotografando continuamente a si mesmas. A observação do comportamento contemporâneo foi o ponto de partida de Mateus Solano e Miguel Thiré para a criação de uma comédia ágil e dinâmica, em que os atores interpretam diversos personagens facilmente reconhecíveis por todos nós.



Neste sábado (19), às 21h, eles apresentam o espetáculo "Selfie", no teatro Guararapes, em Olinda. Selfie, em inglês, é um neologismo com origem no termo "self-portrait," que significa "autorretrato" e dá nome às fotos clicadas por aparelho celular e compartilhadas na internet. Em 2013, selfie foi eleita a palavra do ano, segundo o blog da Oxford University Press, ligado à universidade inglesa de mesmo nome.



O fenômeno estimulou e inquietou o produtor Carlos Grun, que se uniu aos atores Mateus Solano e Miguel Thiré, parceiros artísticos de longa data (desde 2007, quando atuaram na comédia "Dois Pra Viagem", também concebida por eles), para refletir e rir de tudo isso através da criação teatral da comédia "Selfie".



A peça conta a história de Claudio (Mateus Solano), um homem superconectado que armazena toda a sua vida em computadores, redes sociais e nuvens. Debruçado sobre o projeto de criar um sistema único para armazenamento de todos os dados de uma pessoa, vê seu sonho ir água abaixo quando deixa cair um café em seu equipamento, que sofre uma pane e apaga tudo.



Ele então torna-se um homem sem passado, já que não se lembra de nada, pois toda sua memória era virtual. A partir daí, Claudio inicia uma saga em busca da memória perdida, recorrendo a vários personagens de sua vida (onze, ao todo, vividos por Miguel Thiré) para reconstituir sua história.



Os ingressos para a apresentação em Olinda custam de R$ 27 a R$ 104, à venda na bilheteria do teatro, lojas Ticketfolia e www.eventim.com.br. Mais informações pelo telefone 3182-8020.