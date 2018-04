Peça reflete sobre 'loucura'

Elias Andreato dirige "O Louco e a Camisa", texto do argentino Nélson Valente que, na Argentina, está atualmente em sua nona temporada. No Brasil, o espetáculo estreia nesta quarta-feira (4), no Teatro Porto Seguro.

O texto entrelaça temas como loucura, convivência familiar, revelação da verdade e violência doméstica ao retratar um pai violento e severo. A vida em família é marcada pela hipocrisia entre os integrantes, que se esforçam para esconder a existência de um "louco" (o filho) e suas ideias que parecem malucas.



No decorrer da trama, percebe-se que o "louco" é, na verdade, o mais são entre os integrantes da família, fiel e íntegro aos seus valores. Desta forma, a comédia se dá em contraponto ao drama vivido com esses conflitos familiares.

O elenco é formado por Leonardo Miggiorin, Rosi Campos, Priscilla Squeff, Guilherme Gorski e Ricardo Dantas.







Teatro Porto Seguro

Tel. (11) 3226-7300

De 4 abril a 3 de maio

Quartas e quintas, às 21h.

R$ 40 e R$ 60