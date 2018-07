Peça que aborda perdas do dia a dia é encenada em teatro no Recife

O Amaré Grupo de Teatro leva para o palco do Teatro Marco Camarotti o espetáculo Espera o outono, Alice neste fim de semana. Dirigida por Quiercles Santana e Analice Croccia, a montagem fala sobre as pequenas mortes do dia a dia e pode ser conferida neste sábado (21), às 20h, e no domingo (22), às 18h. Os ingressos custam R$ 30 e R$ 15 (comerciário, dependente e meia).

Com duração de 60 minutos, as cenas retratam a saudade e a pulsão da vida que persiste em existir apesar das quedas. Quatro atores se revezam na representação dos personagens que convivem com ela e da própria Alice. O elenco é formado por Natali Assunção, Isabelle Barros, Micheli Arantes e Gustavo Soares. A classificação indicativa é de 14 anos.



O Teatro Marco Camarotti fica na Rua Treze de Maio, 455, no bairro de Santo Amaro, centro do Recife. Informações pelo 3216-1728.