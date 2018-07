Peça propõe visita à casa de Vinicius de Moraes

O espetáculo "Vinicius" cumpre nova temporada em Brasília neste final de semana. A peça é interativa e simula um passeio pela casa de Vinicius de Moraes, em clima de boemia, com música ao vivo, histórias e emoções que inclui um open bar de uísque, bebida favorita do músico.Realizada desde 2014, a montagem tem mais de 90 apresentações realizadas. Para reforçar o clima intimista, a plateia é sempre restrita a, no máximo, 40 pessoas.

Criado com inspiração no documentário "Vinícius" (2005), de Miguel Faria Jr., o espetáculo tem direção de Abaetê Queiroz – que também assina o roteiro – e Juliana Drummond. A dupla integra o elenco juntamente com Amanda Coelho, Bárbara Franco, Cris Mendes, Luciana Lobato, Maíra Kirovsky e Tathyana Lopes.

Durante 80 minutos, a plateia é instigada a interagir com os atores e músicos, como se fizesse parte de uma festa na casa de Vinicius de Moraes. A ideia é que cada espectador se sinta à vontade e se envolva na atmosfera informal, típica dos encontros que o artista promovia.



VINICIUS

Sexta (27) e sábado (28), às 21h

Teatro Mapati

Ingressos R$80, no (61) 99604-6754.

Censura:18 anos.