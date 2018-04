Peça propõe reflexão sobre preconceito

O espetáculo estreia sexta-feira (13) no Teatro Goldoni

Nesta sexta-feira (13) estreia o espetáculo "Traze-os cá fora a nós". A peça trata-se de um suspense psicológico, com toques de nonsense, humor e drama.



Em cena, a estranha história de amor e ódio entre Nilo e Teo, dois homens sem memória que, entre sonhos, delírios e lembranças, tentam entender suas trajetórias até chegarem ao quarto em que se encontram presos.



Além do enredo repleto de mistério, que pretende prender a atenção do público, o espetáculo traz ao espectador um convite indeclinável: refletir sobre os preconceitos e os terríveis danos que causam tanto aos que o possuem quanto aos que dele são vítimas.



"O espetáculo não diz como as pessoas devem se comportar, mas faz questão de tocar em um assunto controverso: o preconceito", comenta o diretor.



"TRAZE-OS CÁ FORA A NÓS"

Teatro Goldoni (208 sul)

De 13 até 22 de abril, às 20h

Ingressos R$ 10 (meia), no local.

Censura: 16 anos.