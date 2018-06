Peça no Recife aborda o Mal de Alzheimer

A montagem "Um minuto pra dizer que te amo" retorna ao palco do Marco Camarotti, no Sesc Santo Amaro, no Centro do Recife, para cumprir temporada de duas semanas em cartaz. O espetáculo coloca em cena um homem velho com o seu filho e uma mulher e sua cuidadora para falar de forma poética e contemporânea sobre o Mal de Alzheimer. As apresentações podem ser conferidas nesta sexta-feira (8), sábado (9) e domingo (10) e nos dias 15 e 16, sempre às 19h30.

Dirigido por Rudimar Constâncio, a peça é do Matraca Grupo de Teatro do Sesc Piedade e propõe ao público uma reflexão sobre amor, amizade, dedicação e companheirismo em uma aventura lúdica para buscar as melhores lembranças esquecidas pela doença. No palco são destacados os sentimentos comuns aos seres humanos, independente de possuir ou não o Mal de Alzheimer.

"A montagem traz uma abordagem não somente a doença, mas faz uma discussão conceitual em relação à memória. As cenas se consolidam em uma trajetória de vida, memória, narrativa e morte", explica o diretor da peça, Rudimar Constâncio. O elenco é formado pelos atores Carlos Lira, Célia Regina, Vanise Souza, Douglas Duan, Lucas Ferr e Marinho Falcão.