Peça levanta questões atuais como crença e poder

Inspirada em romance de José Saramago, peça mescla real e irreal

O espetáculo "Ao Pó", inspirado no romance "O Evangelho Segundo Jesus Cristo", de José Saramago, entra em cena na capital, a partir deste sábado (19). Dirigida por Similião Aurélio, a peça mescla ficção e realidade.



A história gira em torno de dois amigos, que descobrem uma estranha terra brilhante. Depois disso, a dupla cria uma seita e passa a conquistar adeptos, tendo suas vidas transformadas. Numa rave neoliberal, os atores brincam com o real e o irreal.



AO PÓ

de 19 a 27/05, às 20h

Brasília Shopping. Ing. R$ 20 (meia), no www.sympla.com.br