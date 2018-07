Peça Grande Sertão: Veredas chega a Brasília

Para dar vida ao sertão, a trilha sonora do espetáculo foi pensada especialmente para trazer o espectador para dentro da obra, e é composta em diferentes níveis com ruídos e sons ambientes, característicos do local.



Mesmo com poucos meses na estrada, desde setembro, a peça conquistou diversos títulos. Entre eles, o Prêmio APCA 2017 na categoria Melhor Direção (Bia Lessa), o Prêmio Shell em Melhor Direção (Bia Lessa) e Melhor Ator (Caio Blat) e o Prêmio Bravo! 2018 de Melhor Espetáculo de Teatro.



Grande Sertão Veredas - Brasília

Centro de Convenções Ulysses Guimarães - Auditório Planalto

Sábado, 28 de julho de 2018, às 20h

Ingressos a partir de R$40 (www.bilheteriadigital.com.br)









O espetáculo teatral "Grande Sertão: Veredas", chega ao palco brasiliense, no fim deste mês. A adaptação do clássico de João Guimarães Rosa fica sob direção de Bia Lessa, com um forte elenco que inclui os globais Caio Blat e Luisa Arraes, além de outros grandes nomes da área cênica.A história é baseada no Sertão de Guimarães Rosa. O espetáculo convida a plateia a um mergulho fundo na epopeia narrada pelo jagunço Riobaldo, que atravessa o sertão para combater seu maior inimigo, Hermógenes, para fazer um pacto com o diabo e descobrir seu amor por Diadorim.