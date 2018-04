Peça brinca com o tempo e a construção do amor

Uma história de amor é contada em espaços atemporais. A sobreposição do tempo, em "O Inevitável Tempo das Coisas", assombra os personagens, que estão em busca da felicidade. Em um espaço confinado, o casal entra em um fluxo de memórias e projeções para tentar lidar com seus traumas. A peça escrita por Wagner D'Avilla estreia nesta terça (3), no Teatro Sérgio Cardoso, e segue em cartaz até 24 de maio, com sessões de terça à quinta, às 20h.

Neste espetáculo de suspense psicológico, escrito por D’Avilla e dirigido por José Roberto Jardim, dois desconhecidos sentem uma forte atração a partir de um déjà vu. Os desdobramentos desse encontro revelam os percalços de uma relação construída e desconstruída ao longo de anos. Os eventos desafiam a ideia de um tempo fixo e imutável.

D'Avilla escreveu o espetáculo pensando especialmente nos atores Natallia Rodrigues e Pedro Henrique Moutinho, que vivem os protagonistas e são um casal também fora dos palcos. Os dois se conheceram atuando na peça "Divórcio!", sob direção de Otávio Martins, e depois voltaram a atuar juntos em "Jogo Aberto", de Isser Korik. Entretanto, essa é a primeira vez que os dois estão sozinhos em cena.





Teatro Sérgio Cardoso

Tel. (11) 4003-1212

3 de abril até 24 de maio (1 e 10 de maio não tem sessão)

Terça à quinta, 20h

R$ 40