Peça absurdista 'rINOCERONTEs' estreia no Teatro Dulcina

Espetáculo, baseado na obra do dramaturgo Eugène Ionesco, trata de temas como manipulação da informação e discursos de ódio

Baseada na obra do dramaturgo absurdista Eugène Ionesco, mas com diálogos que aproximam a narrativa do momento atual da sociedade, o espetáculo "rINOCERONTEs", do Coletivo Errante, estreia temporada nesta quinta (3), no Teatro Dulcina, onde fica em cartaz até o dia 3 de junho.



A peça, composta por jogos que invertem a lógica cotidiana da cena, trata de temas como manipulação da informação, discursos de ódio e despersonalização. O texto é originalmente dos anos 1960, época marcada pela disseminação de regimes totalitários na Europa. O autor teria inclusive escrito a obra quando notou vários colegas aderindo a movimentos fascistas.





Nascido dentro do curso de Direção Teatral da UFRJ, o espetáculo é dividido em três atos, cada um marcado por uma atmosfera específica. Na trama, dois amigos marcam um encontro em um café, mas têm a conversa interrompida por um rinoceronte que invade a cidade. Estranhas transformações começam a acontecer e ser rinoceronte torna-se o desejo daqueles que são humanos. A direção é de Luiza Rangel e a orientação é de Eleonora Fabião.



TEATRO DULCINA

Rua Alcindo Guanabara 17, Centro.

Telefone: (21) 2240 4879.

Estreia quinta (3). Até 3 de junho.