Peça aborda de forma poética o mal de Alzheimer

Com enredo que consolida uma trajetória de vida, memória, narrativa e morte, o espetáculo "Um minuto pra dizer que te amo" retorna ao palco para estrear temporada de um mês no teatro Arraial Ariano Suassuna, no bairro da Boa Vista, centro do Recife, a partir desta sexta (6).





"A montagem pretende trazer a reflexão sobre a memoria e o Mal de Alzheimer, além de falar sobre os sentimentos comuns a quem possui ou não a doença", explica o diretor Rudimar Constâncio.



A montagem, que conquistou seis troféus no Prêmio Apacepe de Teatro e Dança, tem direção assinada por Rudimar Constâncio e é uma produção do Matraca Grupo de Teatro, do Sesc Piedade. As apresentações vão acontecer todas as sextas e sábados, sempre às 19h30. Os ingressos custam R$ 15 (comerciário, dependente e meia) e R$ 30 (público em geral). Mais informações: 3361-0097.

Em cena é abordado de forma poética e contemporânea o Mal de Alzheimer. No palco, o universo de duas mulheres: a mãe de Lúcio e Amélia, uma cuidadora contratada, que, por meio da música, criou pontes capazes de trazer de volta as lembranças da mãe de Lúcio.Ao mesmo tempo, acontece o encontro de pai e filho, no mesmo espírito de amor e respeito. Os personagens entram em uma aventura lúdica em busca das melhores lembranças e se deparam com conflitos e a certeza que só o amor transforma a adversidade da doença.