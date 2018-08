Paulo Bruscky traz a Brasília sua poesia virtual e sonora

Artista pernambucano apresenta mais de 200 trabalhos em exposição na Caixa Cultural

A Caixa Cultura abre ao público a partir de amanhã a mostra PaLarva – Poesia Visual e Sonora de Paulo Bruscky. Está é a primeira exposição do artista Pernambuco na capital federal.



A mostra consta com cerca de 200 trabalhos, que englobam cinco décadas de atuação do artista. "Seja única ou com a composição, a palavra sempre teve e terá uma importância muito grande em minha obra", afirma Brusky.



O curador da exposição, Yuri Bruscky, dividiu a mostra em núcleos que abordam as diversas linhas de experimentação poética do artista em: poemas visuais, poemas sonoros, filmes de artista, registros videográficos de performances e exposições e outros.



Segundo Germana Pereira, responsável pela produção executiva e coordenação geral do projeto, a ideia é convidar o público à uma imersão no universo poético de Bruscky. Aos 69 anos, o artista é considerado hoje um dos mais conceituais da arte brasileira, reconhecido internacionalmente.



Mostra PaLarva,

De amanhã até 30/9

De terça a domingo, das 9h às 21h

Caixa Cultural Brasília. Franca e livre.