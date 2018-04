Pátio de São Pedro recebe a Terça Negra

Nesta terça-feira (17), a partir das 19h, o Pátio de São Pedro, no centro do Recife, recebe mais uma edição da Terça Negra. O evento é realizado pelo Movimento Unificado, com apoio da Prefeitura do Recife e Núcleo da Cultura Afro-brasileira.

Em sua segunda edição pós-Carnaval (a sexta do ano, se computadas as quatro edições semanais realizadas durante as prévias momescas), a festa abre com uma apresentação de capoeira, às 19h, e segue com a Banda Afro Nyamakare, a partir das 20h.

Mantendo uma tradição cultivada há muitas terças, o encerramento será no embalo do coco, com a apresentação do Coco na Pisada do Mestre, às 21h, e do Coco Besouro Mangangá, a partir das 22h, numa grande celebração da dança de roda característica do litoral nordestino.