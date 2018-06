Pátio Brasil tem programação junina

O Arraiá do Pátio terá barraquinhas de canjica, chocolate quente e caldo verde, entre outros

No fim de semana de São João, dias 23 e 24 de junho, o Patio Brasil oferecerá um arraiá com atrações gratuitas para toda a família. A festança começará às 12h, na área externa do Pátio, aproveitando o paisagismo do local, que estará todo na temática junina. A ideia é que seja uma tarde de muita alegria, quadrilhas, barraquinhas de comidas típicas, música ao vivo, teatro, oficinas e atividades para as crianças.



Uma das principais atrações do evento é a oficina gourmet infantil com Evelyne Ofugi, autora do livro "Alegria na Cozinha: Lanches Divertidos". Evelyne é conhecida por ensinar receitas criativas de lanches saudáveis com formas inusitadas, para incentivar nas crianças o gosto por uma boa alimentação. No Arraiá do Pátio, ela dará uma oficina de biscoito de baru com cacau.





Serão quatro aulas: duas no sábado e duas no domingo, às 14h e 15h. A entrada é gratuita. Cada oficina tem capacidade para 20 crianças de 3 a 12 anos.



Enquanto a garotada aprende uma receita nova, os pais poderão conferir as comidas e bebidas típicas que serão vendidas durante todo o evento. O Arraiá do Pátio terá barraquinhas de canjica, chocolate quente, caldo verde, pastéis de nata, quentão, doces juninos, cachorro quente, pão de queijo com pernil, arroz de ragu e canolli de paçoca e doce de leite, bolo de fubá, bolo de mandioca, biscoitos caseiros, chopp, vinho e muito mais.



ARRAIÁ DO PÁTIO

Área externa do Pátio Brasil

23 e 24 de junho (sábado e domingo), das 12h às 18h

Entrada Franca