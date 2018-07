Patati Patatá animam as férias da garotada em Olinda

Palhaços levam a turnê 'Sorrir e Brincar' ao Teatro Guararapes, neste sábado (21)

A dupla de palhaços mais amada do Brasil, Patati Patatá chega a Pernambuco com a turnê "Sorrir e Brincar", para apresentação neste sábado (21), às 16h, no teatro Guararapes, no Centro de Convenções, em Olinda. No palco, os palhaços são acompanhados por dançarinos em um cenário colorido que propõe aos espectadores uma viagem ao lúdico.



Durante 75 minutos, Patati Patatá mostram canções famosas de seu repertório, como "Dança do Macaco", "Lôro" e "Ronco do Vovô", além de clássicos do universo infantil, como "Tindolelê", "Piuí Abacaxi" e "Ursinho Pimpão", entre outros.



"Sorrir e Brincar" conta com os ingredientes característicos de Patati Patatá: alegria, humor ingênuo e carinho com as crianças. "Um espetáculo para toda a família, com diversão garantida", diz o diretor artístico, Rinaldi Faria. Os ingressos custam de R$ 42 a R$ 104, à venda na bilheteria do teatro, lojas Ticketfolia e www.eventim.com.br. Mais informações: 3182-8020.