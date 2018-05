Páru Inkas Sushi Grill abre nova unidade em Botafogo

PÁRU INKAS SUSHI GRILL

Rua Visconde de Caravelas, 113, Botafogo.

Telefone: (21) 3283-4676.

Segunda, das 11h às 18h.

Terça a quinta, das 11h às 16h e 18h30 às 23h.

Sexta, das 11h às 16h e 18h30 à 0h.

Sábado, das 12h às 16h e 18h30 à 0h.

Domingo, das 12h às 18h.

Restaurante de culinária nikkei, que une referências japonesas e peruanas, o Páru Inkas Sushi Grill, que já tem uma unidade bem estabelecida no shopping Fashion Mall, em São Conrado, abriu uma segunda casa, desta vez em Botafogo.Entre as opções servidas estão o Ica Roll (R$ 39), com aspargos grelhados e cream cheese, envoltos em fatias de salmão gravlax e banhado em molho de castanha de caju e baunilha; e o Tiradito de Gravlax Trufado (R$ 42), de salmão gravlax em fatias finas com ova de peixe, azeite de trufa e farofa blinis.O clássico Lomo Saltado (R$ 58), composto por cortes de filé mignon salteados com cebolas roxas, tomates, coentro e molho peruano, servido com arroz branco e batatas fritas rústica, é uma das opções de prato principal. Outra aposta é o Polvo ao Anticucho (R$ 82), composto por polvo confit, com batata rústicas, aspargos ao grill e molho alioli.