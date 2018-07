Parques do DF terão apresentações de teatro de bonecos

Neste final de semana, as apresentações serão no Parque Dom Bosco

O espetáculo de teatro de bonecos "Adivinha, Adivinhão", fruto da adaptação de um conto popular de Pedro Malasartes, será apresentado neste sábado (07). O espetáculo integra o projeto "Repertório nos Parques" da "Cia Voar Teatro de Bonecos" e conta com o patrocínio do GDF, por meio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF).



O projeto vai realizar ocupação em parques do DF no período de seis meses, com 15 apresentações de peças de teatro de bonecos, do repertório do grupo Voar teatro de bonecos. Todas as apresentações terão entrada franca.



Bonecos, cordel e repente contam causos populares. A história mostra ao público o dia em que ele foi oferecer seus serviços de adivinho na fazenda do coronel Bocalarga e desvenda o mistério do sumiço das joias preciosas. A montagem utiliza a técnica de bonecos de luva e a narrativa é inspirada na cultura popular do nordeste.



ADIVINHA, ADIVINHÃO (TEATRO DE BONECOS)

Parque Dom Bosco (St. Hermida Dom Bosco - Lago Sul)

Sábado(07), às 11h e 15h, e no domingo(08) às 15h

Entrada franca