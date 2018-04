Parque tem evento especial de Dia Mundial do Livro

Para celebrar o Dia Mundial do Livro, comemorado no dia 23 de abril, a Amazon promove no próximo fim de semana – 21 e 22 de abril – um evento especial no Parque Villa-Lobos para incentivo à leitura, com troca de livros, experimentação de leitura digital, contação de histórias e bate-papo com autores independentes, entre outras atividades. Serão disponibilizados travesseiros e pufes para que qualquer um possa ler da maneira mais confortável possível.





Tel. (11) 2683-630221 e 22 de abril, 10h às 17hGrátis