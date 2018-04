Parque oferece atividades gratuitas

No próximo final de semana o Parque da Cidade se transformará em um grande complexo voltado ao bem-estar e cultura para os brasilienses, com a segunda edição do projeto "Viva+".





VIVA+

Sábado e domingo, das 11h às 19h

Estacionamento 4 (Parque da Cidade). Gratuito.

O evento tem como foco ensinar práticas para melhorar a saúde física, mental e emocional dos participantes, além de celebrar a inclusão.A programação do projeto inclui uma feira de adoção de cães e gatos, musicalização para bebês, Slack line, treinamento funcional, massagem, além de palestras e oficinas. O destaque do evento será as aulas de Fitdance.