Parque de Dois Irmãos promove a quinzena do índio

Que tal aprender um pouco das danças, cultura e tradição de uma das maiores tribos indígenas de Pernambuco. Desta terça-feira (10) até o dia 22 de abril, os visitantes do Parque Estadual de Dois Irmãos, na zona oeste do Recife, terão a oportunidade de ver e ter contato com representantes da tribo Fulni-ô, de Águas Belas, no Sertão de Pernambuco.





"É fundamental valorizar a cultura e tradições desse povo que faz parte da história desse país muito antes dele se chamar Brasil, e que, apesar de sua importância foi excluído por muito tempo, porém, não deixou de contribuiu e influenciar no desenvolvimento da sociedade brasileira", afirma o gerente de desenvolvimento sustentável da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), Paulo Teixeira.



Os ingressos para entrar no Parque Estadual de Dois Irmãos custam R$ 2. Para crianças de até um metro, maiores de 60 anos e portadores de necessidades especiais com seu respectivo acompanhante a entrada é gratuita. Mais informações pelo telefone 3184-7753.

A programação conta com uma série de atividades entre elas apresentação de danças típicas e cantos, exposição e demonstração de confecção de peças artesanais, além de aulas de educação ambiental na sementeira do parque. O objetivo é divulgar a cultura daqueles que foram os primeiros habitantes do país para contribuir na preservação.Os índios da Tribo Fulni-ô eram conhecidos, antigamente, como "Carijó" ou "Carnijó". O nome significa "povo da beira do rio" e está relacionado com o rio que corre ao longo da aldeia em Águas Belas. A tribo ainda mantém viva a língua nativa Yaathe (ou Yathê). Suas manifestações culturais incluem a dança e a música. As danças dos Fulni-ô são inspiradas em vários animais e aves, sendo o toré a mais tradicional.