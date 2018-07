Park Shopping realiza 4ª edição do Festival Gastronômico de Inverno

Evento oferece menus completos a preços promocionais de R$58,90

O ParkShopping, aproveitando a chegada da estação mais fria do ano, realiza a quarta edição do "Festival Gastronômico de Inverno ParkShopping".



A grande novidade é que neste ano o evento tem uma agenda mais longa, entre os dias 09 a 27 de julho, sempre de segunda a sexta-feira. "Ao longo dos anos recebemos como feedback dos clientes esse desejo de que o Festival durasse mais tempo", explica a gerente de marketing Natália Vaz."Decidimos então atender aos pedidos, afinal, é sempre bom reunir familiares e amigos em volta de uma mesa e aproveitar uma refeição especial, pagando bem menos por isso", conclui.



Assim como nas demais edições, os amantes da boa mesa poderão desfrutar de menus fechados,

elaborados para a ocasião compostos por entrada, prato principal e sobremesa dos restaurantes Abbraccio, Barbacoa, Dom Francisco, La Tambouille, Le Vin, Marietta NY Coffee, Outback, Peixe na Rede, Pecorino e Pinguim.



Outra surpresa da quarta temporada do Festival é que o preço praticado será o mesmo, ou seja, R$58,90 tanto para o almoço, como para o jantar. E a ação ainda irá distribuir como presente para os mais assíduos, uma wine bag em neoprene da "Tool Box", loja conhecida pela variedade de produtos que oferece e sua expertise na seleção de artigos para diversos lifestyles.



Para fazer jus ao prêmio, o cliente deve apresentar no Concierge do Shopping (Praça Central) suas notas fiscais comprovando a consumação de quatro menus (sejam eles diferentes ou não), durante o período de realização do Festival. Em troca receberá um voucher que deverá ser apresentado na Tool Box no 1º Piso e retirar o seu brinde, enquanto durar o estoque de 200 wine bags para esta ação.



4ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO PARKSHOPPING

De 09 a 27 de julho (exceto finais de semana), das 12h às 23h, de segunda a quinta e até

01h, na sexta-feira e sábado.

Menu: Entrada + Prato Principal + Sobremesa

Valor: Almoço e Jantar – R$ 58,90