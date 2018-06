Parceria cria arraiá feminista

Martinha do Coco se apresentará durante a festa

O "Arraiá Feminista" chega à sua segunda edição trazendo o Bailão da Frida, em comemoração a tradição junina. O evento promete muito forró, coco, maracatu, comidas típicas, tarô e brincadeiras.



Para animar a festa, Martinha do Coco traz a força da cultura popular, seguida de Filhas de Oyá, com maracatu, e Anna Moura, com som autoral e clássicos da MPB. Os grupos "Chinelo de Couro" e "Forró do B" também marcam presença na festa.



No comando das pick ups, as DJs Presença (Jul Pagul) e Dona da Boca (Carol Silverio) se unem a programação. A Palhaça Kuia (Anna Cristo) será a apresentadora do festejo.



O Arraiá é fruto da união entre a Casa Frida, 44 Produções, Casa Ipê e Kali Coletiva Feminista, movimentos culturais de protagonismo feminino que se destacam no Distrito Federal.



ARRAIÁ FEMINISTA – BAILÃO DA FRIDA

Outro Calaf (Setor Bancário Sul 02 Q 5/6, Asa Sul, Brasília – DF)

Domingo (24), às 16h

Ingressos: R$ 10 (antecipado via Sympla: https://bit.ly/2MtYtzC) e R$ 20 (na bilheteria)