Paranoá tem mostra inédita de cinema

A partir do dia 23 de abril, o Paranoá recebe "O FestCineParanoá". A mostra pretende destacar o protagonismo de cineastas negros, gerar visibilidade para produções de autoria feminina, para a pluralidade de narrativas e também abre espaço para as produções independentes e estudantis.Em sua 2ª edição, o Festival de Cinema do Paranoá trará mais de 70 curtas-metragens do Distrito Federal e de todo o país para o Centro de Desenvolvimento e Cultura do Paranoá CEDEP (Qd 9 Conjunto D) e nas escolas públicas do Distrito Federal.de 23 até 29/04CEDEP (Paranoá). Entrada francaClassificação indicativa: Livre.